De Leonardis: “L’emergenza abitativa affrontata stravolgendo le scuole e penalizzando le famiglie”

Di seguito, una nota di Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale. “La scelta di destinare locali ricavati nelle scuole ‘Lepore’ e ‘Moscati’ di Foggia per accogliere 24 famiglie e tamponare un’emergenza abitativa pressante, operata dalla gestione commissariale insediatasi al Comune di Foggia, dalla Regione Puglia e da Arca Capitanata, rappresenta una sconfitta del buon senso ed è lesiva della dignità non solo delle famiglie interessate, ma anche e soprattutto delle rispettive comunità scolastiche, che vedono stravolta la loro natura e funzione. Non possono essere infatti le scuole le soluzioni di problematiche che in città si trascinano da decenni, e Comune, Regione e Arca Capitanata hanno un ampio ventaglio di opzioni alternative, senza penalizzare e stravolgere luoghi di formazione e crescita di fondamentale importanza in contesti – come il quartiere Candelaro – caratterizzati da una marcata dispersione scolastica e da una socialità difficile.

Condivido quindi pienamente e faccio mie le preoccupazioni e l’apprensione di tanti operatori e familiari che mi hanno contattato in questi giorni per manifestare il loro disagio, e ritengo doverosa un’analisi più approfondita e puntuale dei costi e dei benefici di un’operazione che alla fine rischia di penalizzare tutti, nell’immediato e nel medio-lungo periodo, aggiungendo emergenza ad emergenza”.

