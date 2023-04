De Leonardis (FdI) sull’Amgas:“Necessaria la riorganizzazione aziendale”

“L’Amgas ha urgente bisogno di una riorganizzazione e il management dovrebbe cooperare con le forze sindacali per tutelare i lavoratori e la qualità di un servizio che sia efficiente e sicuro”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Negli anni, la pianta organica dell’azienda ha subito una progressiva riduzione del personale, al di sotto degli standard minimi richiesti dalla legge. Nonostante la notevole riduzione di risorse umane, il personale residuo, con lodevole spirito di responsabilità ed abnegazione e senza l’aiuto di alcun consulente esterno, continua con perizia a governare gli impianti, gestendo tra l’altro, con elevata professionalità e in collaborazione con le pubbliche autorità ed altri gestori di servizi a rete, eventi critici di vaste proporzioni. Nonostante i sacrifici e la gestione di pesanti turni di lavoro, senza mai godere di alcun riposo fisiologico o compensativo previsti dal CCNL proprio per salvaguardare la sicurezza degli operatori ed evitare i rischi correlati alla perdita di attenzione, l’attuale direzione aziendale di Amgas ha proposto ai sindacati una ulteriore riduzione degli standard di sicurezza per la gestione della tecnostruttura e del servizio di Pronto Intervento Emergenze e Incidenti da Gas. L’attuale servizio tecnico di Amgas – prosegue De Leonardis – è organizzato, nonostante la penuria di personale, in modo da riuscire a garantire tutti i giorni dell’anno h24 la continua presenza di personale sul territorio. Questo organigramma tecnico, collaudato da anni, è stato studiato ad hoc per sopperire anche alla mancanza di personale e per garantire la continuità e la sicurezza del servizio di distribuzione gas. La tecnostruttura aziendale è organizzata in modo che la polivalenza e l’interscambiabilità tra il personale tecnico ed operativo possa garantire sempre sostituti e delegati, nonostante i turni di lavoro molto impegnativi. Senonché, l’attuale amministratore unico di Amgas, Diomede, in collaborazione con un nutrito e costoso staff di consulenti provenienti da fuori provincia, come se a Foggia non ci fossero professionalità all’altezza, senza predisporre alcun tavolo programmatico con i responsabili delle funzioni tecniche ed amministrative, vorrebbe operare una riorganizzazione aziendale mirata al risparmio, anche sulla sicurezza, proponendo soluzioni e procedure tecniche ed amministrative contestate dai funzionari aziendali. Si vorrebbe proporre una ulteriore riduzione del personale tecnico e di reperibilità dedicato alle attività di salvaguardia della pubblica incolumità, oltre allo smembramento del personale direttivo e l’ipotesi che la gestione e la conduzione dell’intera tecnostruttura possa essere assolta da un unico responsabile senza alcun delegato o sostituto. L’Amgas – aggiunge De Leonardis – deve essere una struttura polifunzionale che sia in grado di assicurare, per tutti i giorni dell’anno e h24, il sufficiente personale a garanzia della continuità del servizio, della sicurezza e della pubblica incolumità. Deve poter contare su un management di professionisti locali, che conoscano il territorio e che sappiano operare al meglio per il bene dell’azienda, dei dipendenti e dei clienti. Mi chiedo – conclude De Leonardis – se i Commissari del Comune di Foggia siano a conoscenza di questa vicenda che richiede evidentemente una attenzione immediata. Amgas deve essere gestita al meglio e deve continuare ad essere azienda di riferimento di Foggia e dei foggiani”, conclude De Leonardis.



Pubblicato il 4 Aprile 2023