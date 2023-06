De Leonardis (FdI): “Assurdo ubicarla nella zona del porto”

“La decisione di trasferire la postazione del Servizio 118 di Rodi Garganico nei locali di via Scalo Marittimo è illogica e comporta gravi rischi per l’efficacia degli interventi dell’Unità Mobile di Rianimazione. L’ambulanza, infatti, non deve trovare ostacoli per poter intervenire con celerità”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato una interrogazione urgente all’assessore Palese sul trasferimento. “Spostando la postazione 118 in zona porto, invece, si incontrano non pochi ostacoli. A partire dai due passaggi a livello presenti, ad est e ad ovest dell’abitato, che si chiudono contemporaneamente al passaggio del treno, per un lasso di tempo peraltro notevole. Né può essere dirimente la pur opportuna garanzia da parte di Ferrovie del Gargano di una diversa gestione di quei passaggi a livello durante il periodo estivo. Un periodo in cui, è bene non dimenticarlo, la postazione 118 va a collocarsi in una zona, quella del porto di Rodi, che pullula di turisti, in cui si svolgono eventi e manifestazioni, che è nelle immediate vicinanze di un parcheggio da 400 posti auto e con una viabilità a senso unico. L’assessore Palese intervenga immediatamente affinché il direttore generale dell’Asl di Foggia, Nigri, riveda questa scellerata ubicazione della postazione 118. L’Asl, infatti, dispone di altre strutture inutilizzate da anni che sono immediatamente disponibili nelle vicinanze del Poliambulatorio di Rodi Garganico per l’eventuale trasferimento del servizio di Emergenza-Urgenza, così da garantire collaborazione tra i servizi di Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica per i non residenti”, conclude De Leonardis.“La decisione di trasferire la postazione del Servizio 118 di Rodi Garganico nei locali di via Scalo Marittimo è illogica e comporta gravi rischi per l’efficacia degli interventi dell’Unità Mobile di Rianimazione. L’ambulanza, infatti, non deve trovare ostacoli per poter intervenire con celerità”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato una interrogazione urgente all’assessore Palese sul trasferimento avvenuto martedì 27 giugno. “Spostando la postazione 118 in zona porto, invece, si incontrano non pochi ostacoli. A partire dai due passaggi a livello presenti, ad est e ad ovest dell’abitato, che si chiudono contemporaneamente al passaggio del treno, per un lasso di tempo peraltro notevole. Né può essere dirimente la pur opportuna garanzia da parte di Ferrovie del Gargano di una diversa gestione di quei passaggi a livello durante il periodo estivo. Un periodo in cui, è bene non dimenticarlo, la postazione 118 va a collocarsi in una zona, quella del porto di Rodi, che pullula di turisti, in cui si svolgono eventi e manifestazioni, che è nelle immediate vicinanze di un parcheggio da 400 posti auto e con una viabilità a senso unico. L’assessore Palese intervenga immediatamente affinché il direttore generale dell’Asl di Foggia, Nigri, riveda questa scellerata ubicazione della postazione 118. L’Asl, infatti, dispone di altre strutture inutilizzate da anni che sono immediatamente disponibili nelle vicinanze del Poliambulatorio di Rodi Garganico per l’eventuale trasferimento del servizio di Emergenza-Urgenza, così da garantire collaborazione tra i servizi di Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica per i non residenti”, conclude De Leonardis.



Pubblicato il 28 Giugno 2023