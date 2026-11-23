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Due lettere, una indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e l’altra destinata “a chi vorrà pubblicarla”. Potrebbero contenere la ricostruzione che Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, intendeva fornire sulle accuse di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, prima di togliersi la vita nella sua villa di Fonteblanda, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. Gli scritti, insieme ad alcuni fogli con le ultime volontà per i familiari e per il custode della proprietà in Maremma, sono ora al vaglio degli inquirenti.

A ricostruire alcuni particolari delle ultime ore dell’ex prefetto è il ‘Corriere della Sera’, secondo cui De Gennaro avrebbe preparato le due buste dopo essere arrivato in Maremma nel pomeriggio di venerdì scorso, portando con sé da Roma due borsoni contenenti documenti processuali. Materiale che avrebbe dovuto utilizzare per predisporre la memoria difensiva da presentare al tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi il primo dicembre sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. La richiesta era stata respinta dalla gip Giulia Zappalà.

La mattina di venerdì De Gennaro aveva incontrato il suo storico legale, Franco Coppi, e si era confrontato in collegamento anche con l’altro difensore, Francesco Bertorotta, che si trovava a Palermo. Alla moglie Carla aveva spiegato che sarebbe andato in campagna per esaminare le carte con maggiore tranquillità. Era arrivato a Fonteblanda intorno alle 17.30. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, nella dépendance dove è stato trovato il corpo sarebbe stato rinvenuto un bossolo all’esterno, nel giardino, mentre l’arma, una pistola semiautomatica Ruger calibro 380 regolarmente detenuta, era accanto al cadavere. Gli investigatori avrebbero ricostruito che prima del colpo mortale De Gennaro avrebbe esploso un colpo di prova all’esterno dell’edificio. Nella proprietà sono state trovate complessivamente una ventina di armi, tra pistole e fucili, tutte regolarmente denunciate.

Le due lettere rappresentano uno degli elementi più importanti per comprendere il contesto della tragedia. Il loro contenuto, al momento, è riservato ed è nelle mani dei magistrati. La busta indirizzata al procuratore di Caltanissetta potrebbe contenere una ricostruzione dei fatti e una contestazione delle accuse mosse nei suoi confronti, mentre quella destinata alla pubblicazione potrebbe rappresentare una sorta di difesa pubblica, con la sua versione dell’inchiesta e dei comportamenti contestati. Non è escluso che negli scritti vi siano anche elementi utili a chiarire la posizione dei collaboratori finiti sotto indagine.

Nell’abitazione sono stati trovati anche alcuni fogli manoscritti destinati ai familiari e a Giuseppe Soccu, il custode della tenuta, con il quale negli anni si era instaurato un rapporto di amicizia. Gli scritti sono ancora nella disponibilità della Procura di Grosseto e saranno consegnati ai destinatari nel rispetto delle ultime volontà dell’ex prefetto, dopo gli accertamenti necessari, comprese le perizie grafologiche.

A occuparsi della ricostruzione della vicenda sono la Procura di Grosseto e quella Distrettuale antimafia di Firenze, che lavorano in collaborazione. La prima ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un atto necessario per consentire tutti gli accertamenti, compresa l’autopsia. La procuratrice di Grosseto Maria Navarro affiderà l’incarico per l’esame autoptico, che sarà eseguito all’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze. La salma era già stata trasferita nel capoluogo toscano da sabato sera. Per la Dda fiorentina sono intervenuti sul posto la procuratrice Rosa Volpe e il sostituto Leopoldo De Gregorio. Al momento non risulta aperto un autonomo fascicolo di competenza della Direzione distrettuale antimafia.

Gli investigatori hanno lavorato a lungo nella villa, effettuando rilievi per individuare impronte digitali, tracce biologiche e qualsiasi elemento utile a escludere il coinvolgimento di altre persone. La dépendance è rimasta sotto sequestro e gli accertamenti sono stati condotti dalla polizia scientifica e dai carabinieri del Ris. Sotto esame anche i telefoni cellulari sequestrati, che potranno fornire indicazioni sugli ultimi contatti avuti da De Gennaro nella giornata di venerdì.

Un altro fronte riguarda le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della proprietà e della zona circostante. I filmati dovranno consentire di verificare eventuali passaggi di automobili e la presenza di altre persone prima della morte. L’autopsia servirà inoltre a stabilire con maggiore precisione l’orario del decesso. Tra le testimonianze raccolte c’è quella di un ristoratore, vicino di casa, che avrebbe visto le luci accese al piano superiore del casale intorno alle 21.30 di venerdì. Nessuno, tuttavia, avrebbe riferito di aver sentito lo sparo.

Nelle indagini potrebbero assumere rilievo anche alcune conversazioni intercettate nell’ambito dell’inchiesta di Caltanissetta. Il ‘Corriere della Sera’ riferisce in particolare di una telefonata del 28 marzo 2025 tra De Gennaro e Gioacchino Natoli, ex magistrato della Procura di Palermo, a sua volta finito sotto indagine e poi prosciolto. “A me quello che mi fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”, avrebbe detto l’ex capo della polizia, criticando l’impostazione dell’indagine. Nella stessa conversazione avrebbe richiamato la necessità di valutare il contesto e le circostanze in cui si erano verificati i fatti, contrapponendo la prudenza delle procure di un tempo a quello che considerava un atteggiamento orientato a individuare necessariamente responsabilità.

De Gennaro aveva continuato a proclamare la propria estraneità alle contestazioni anche nei colloqui con le persone più vicine. “Sto tranquillo, c’ho la coscienza a posto”, avrebbe detto il 23 ottobre 2024 a Francesco Pacetto, suo collaboratore, oggi tra gli indagati. Una convinzione ribadita anche ai difensori. A Coppi avrebbe chiesto di continuare ad assisterlo soltanto se convinto della sua innocenza. Con l’avvocato aveva fissato un nuovo appuntamento per sabato mattina.

L’ultimo contatto con la moglie Carla risalirebbe invece alla sera di venerdì. “Torno domani, ora è tardi”, le avrebbe detto prima di interrompere la conversazione. Il giorno successivo, sabato mattina, il custode ha trovato il corpo senza vita nella dépendance della tenuta e ha dato l’allarme poco dopo le 9 di sabato 21 novembre.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026