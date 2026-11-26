(Adnkronos) – “Confermo che” Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è tolto la vita nella sua tenuta maremmana, “non mi ha mai chiesto nulla”. L’ex presidente del Consiglio e leader del M5S Giuseppe Conte risponde così ai cronisti che gli chiedono se conferma la versione dei fatti, riportata oggi dal Corriere della Sera, nella lettera in cui il superpoliziotto ha spiegato, prima del suicidio, che non avrebbe voluto accettare l’incarico, dato da Conte, alla Banca Popolare di Bari.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026