De Filippi e Fagnani dive anni ’90, l’imitazione (incredibile) a Tu si que vales

Francesca Fagnani ha ricambiato il favore a Maria De Filippi. Dopo i siparietti a Belve tra le due conduttrici – dove De Filippi è stata ospite fissa di ogni puntata – è arrivato il momento di scatenarsi in pista a Tu si que vales. E lo hanno fatto come delle vere dive anni '90.   Fagnani, ospite del programma di Canale 5, è entrata in studio mano nella mano con De Filippi, giurata del programma, per cantare insieme 'Siamo donne', celebre brano interpretato da Sabrina Salerno e Jo Squillo. Vestite di bianco, microfono alla mano e tanta grinta. Tocco di classe per Maria De Filippi, quasi irriconoscibile, che ha indossato una parrucca, per imitare Salerno.  Al termine dell'esibizione, che ha lasciato tutti senza parole, è scesa in pista Gemma Galgani, storica dama del trono over di 'Uomini e Donne' che si è aggiunta alle due conduttrici creando il caos in studio.  
Pubblicato il 6 Dicembre 2025

