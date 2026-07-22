De Cecco acquisisce RossoGargano, operazione da 70 milioni
L’azienda foggiana passa interamente sotto il controllo del gruppo abruzzese
Un’operazione da circa 70 milioni di euro che porta sotto il controllo di De Cecco una delle realtà di riferimento della Capitanata nella produzione e trasformazione del pomodoro e rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel comparto delle conserve alimentari. È stata perfezionata l’acquisizione dell’intero capitale sociale di RossoGargano S.C.A.p.A., società consortile agricola per azioni con sede a Foggia, dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie e la verifica delle condizioni previste dal contratto sottoscritto lo scorso 1° giugno. RossoGargano opera nella produzione e lavorazione di prodotti a base di pomodoro, conserve alimentari e vegetali, coordinando le attività dei consorziati a partire dalla coltivazione della materia prima. La società cura inoltre la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e da terzi nei propri stabilimenti e la successiva commercializzazione.
Una presenza consolidata non soltanto sul mercato italiano: l’azienda foggiana opera infatti da anni anche su tre dei principali mercati internazionali nei quali è attivo il Gruppo De Cecco, elemento che contribuisce alla valenza strategica dell’acquisizione. “Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro – dichiara Filippo Antonio De Cecco, presidente del Consiglio di amministrazione della F.lli De Cecco –. L’acquisizione rappresenta un’importante tappa strategica per il Gruppo, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l’efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato”. L’ingresso di RossoGargano consente dunque a De Cecco di estendere il controllo sulle diverse fasi della produzione, dalla materia prima alla trasformazione, rafforzando contemporaneamente il proprio posizionamento in un settore nel quale il gruppo è già presente. “Siamo convinti – aggiunge il presidente – che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo”.Per gli aspetti societari e contrattuali De Cecco è stata assistita dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’Equity Partner Barbara Napolitano e composto dagli Associate Marco Calderone e Alessandro Carbone.I soci di RossoGargano sono stati invece affiancati dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali e da Xperta Partners Legal (XP Legal), divisione di Xperta Partners, con il partner Gianluca Bartolomei per la parte legale dell’operazione.
Pubblicato il 22 Luglio 2026