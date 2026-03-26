De André in versione sinfonica: “Faber Symphoniker” all’Auditorium Santa Chiara

Il cartellone dell’XI edizione di “Musica felix” si apre alla grande canzone d’autore italiana con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 28 marzo, alle ore 19, l’Auditorium Santa Chiara di Foggia ospita “Faber Symphoniker”, un tributo sinfonico dedicato a Fabrizio De André, capace di restituirne l’opera in una veste sonora nuova, ampia e al tempo stesso fedele allo spirito originario.

Il titolo dello spettacolo richiama il celebre soprannome “Faber”, attribuito a De André dall’amico Paolo Villaggio, per la sua passione per i pastelli Faber-Castell e per l’assonanza con il suo nome. Un omaggio che punta a raccontare il “poeta degli sconfitti”, capace di dare voce a emarginati, ribelli e figure ai margini, attraverso una rilettura orchestrale che esalta la forza narrativa e musicale dei suoi brani.

Il programma della serata sarà una carrellata emozionante dei suoi più grandi successi: da Bocca di Rosa a La canzone di Marinella, passando per Via del Campo, Don Raffaé, La città vecchia e Il gorilla. Le orchestrazioni sinfoniche di brani immortali come La Canzone dell’amore perduto o Fiume Sand Creek offriranno una prospettiva musicale che certamente De André, grande amante della ricchezza orchestrale, avrebbe apprezzato.

Un omaggio così profondo e strutturato richiede una sensibilità interpretativa capace di restituire la caratura umana e poetica di De André, affidata qui a un’eccellenza orchestrale pugliese e a una voce d’eccezione.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese, realtà di assoluto rilievo nel panorama musicale del Mezzogiorno, sarà la protagonista sonora della serata. Conosciuta per la sua versatilità e per l’alto livello delle sue produzioni, l’orchestra darà corpo alle sfumature sinfoniche del canzoniere deandreiano, garantendo un impasto sonoro di grande potenza evocativa. Michele Consueto, direttore d’orchestra dalla solida esperienza, guiderà la compagine pugliese in questo delicato equilibrio tra canzone e sinfonia. La sua direzione sarà fondamentale per amalgamare i ritmi popolari e le strutture orchestrali complesse che caratterizzano gli arrangiamenti di questo speciale progetto. Pantaleo Annese, a cui sono affidate la voce e la narrazione, condurrà il pubblico attraverso le storie e le idee di Faber. Interprete capace di unire canto e recitazione, Annese restituirà il valore poetico dei testi, tessendo il filo rosso di un percorso umano e musicale che ha spinto istituzioni in tutta Italia a dedicare a De André piazze, scuole e teatri.

“Faber Symphoniker” non è solo un tributo, ma una celebrazione dell’eternità di un artista che ha saputo trasformare l’ultimo degli uomini nel primo dei poeti.



Pubblicato il 26 Marzo 2026