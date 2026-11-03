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Ddl caregiver, scontro in Commissione al Senato: il presidente Zaffini sbotta contro Furlan e

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Toni molto accesi al Senato – in Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza – nel corso delle audizioni sul disegno di legge Caregiver. Il presidente della Commissione Francesco Zaffini, interrotto dalla senatrice Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl e parlamentare di Italia Viva, ha sbottato alzando il tono della voce: “Voi potete dire tutto quello che volete e io non posso dire quello che penso? Pensi di poter intervenire nel merito di quello che dico?”. Il presidente ha poi spento il microfono e ha lasciato la presidenza, continuando a polemizzare.


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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