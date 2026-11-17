(Adnkronos) –

Arriva oggi in aula alla Camera il ddl Antisemitismo. Al momento “al 99,9% non ci saranno novità”, si fa sapere dalla maggioranza. “Nessun testo esaminato finora può andare bene a tutti. Ci abbiamo anche provato, ma non si riesce a raggiungere un accordo più largo di quello già votato dal Senato, che comprendeva un pezzo di opposizione”, si spiega.

Dunque, in assenza di modifiche, il testo avrà il voto contrario di Pd, M5S e Avs. Mentre Iv e Azione sono orientate a dare voto favorevole. I dem si sono schierati per il no (a palazzo Madama la linea del gruppo era stata invece quella dell’astensione) dopo una lunghissima riunione dei deputati a Montecitorio con Elly Schlein nelle settimane scorse. “Facciamo un ultimo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva” ovvero quella Ihra, “se non sarà così, risulterà evidente la natura strumentale di questa operazione e voteremo contro”, aveva detto la segretaria del Pd. Una posizione che però si scontra con le perplessità dei deputati dell’area riformista dem, da Piero Fassino a Lorenzo Guerini e Lia Quartapelle. Già a palazzo Madama sei senatori Pd avevano votato a favore del provvedimento, tra questi Graziano Delrio, Filippo Sensi, Alfredo Bazoli.

Il cuore dello scontro tra maggioranza e opposizione è appunto la definizione Ihra: il provvedimento infatti recepisce per legge la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) nel 2016. Per Pd, M5S e Avs l’adozione integrale degli esempi dell’Ihra rischia di comprimere la libertà di espressione, sovrapponendo il legittimo dissenso politico nei confronti dell’operato del governo israeliano all’odio antiebraico. Di qui la richiesta alla maggioranza di rimuovere il riferimento alla definizione Ihra per sostituirla con testi ritenuti meno divisivi, come la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo o quella adottata dal Consiglio d’Europa nel 2022.

Al momento, alla vigilia dell’approdo nell’aula di Montecitorio, non ci sono segni che si possa andare a una modifica del testo in questo senso, si riferisce in ambienti parlamentari. Le opposizioni hanno presentato degli emendamenti per l’aula. Dice Angelo Bonelli: “Il ddl antisemitismo è una legge bavaglio per coprire i crimini del governo Netanyahu e la pulizia etnica dei palestinesi. Il governo Meloni sceglie di non disturbare chi occupa illegalmente terre palestinesi e intanto vuole imbavagliare chi lo denunci. È una vergogna”. Ribatte Osservatorio Isreale: la legge “non limita la libertà di critica nei confronti del governo israeliano, ma distingue il legittimo dissenso politico dall’antisemitismo”. Interviene anche Maurizio Gasparri: “Sono sconcertato dalle parole di Bonelli. Questa non è una legge che difende un governo, è una legge che combatte le discriminazioni razziali e antisemite. Confondere le cose vuol dire non aver letto il provvedimento o volere introdurre argomenti assolutamente infondati e strumentali”.

Libertà Eguale ha lanciato un appello alle opposizioni: “Libertà Eguale ritiene che non sussista quindi nessuna ragione né di merito né di coerenza coi principi e valori delle forze di opposizione per votare contro il testo all’esame della Camera. Né risulterebbe chiaro perché chi si è astenuto al Senato dovrebbe improvvisamente, a testo invariato, votare contro. Per queste ragioni invitiamo i gruppi e i singoli deputati delle opposizioni a considerare quanto sopra e a votare a favore o, comunque, a non votare contro”. Un appello che, in assenza di modifiche, difficilmente sarà ascoltato se non da alcuni parlamentari che hanno già espresso pubblicamente le loro perplessità rispetto al voto contrario.

Così come lo ha fatto Sinistra per Israele. Emanuele Fiano, ex parlamentare Pd e presidente di Sinistra per Israele, dopo il no deciso dal gruppo dem con Schlein ha ventilato la possibilità di lasciare il partito. “Votare no a questo ddl è incomprensibile, innanzitutto sotto il profilo etico e giuridico. Non impedirebbe in alcun modo di criticare il governo di Israele. Quella che è stata la mia casa politica per quasi quarant’anni sta commettendo un gravissimo errore, con conseguenze di vasta portata sull’ebraismo italiano. Non so quanto ancora si potrà rimanere in questo centrosinistra, se anche il Pd voterà no a questa legge”, aveva detto Fiano al Foglio.

Anche Futuro Nazionale è schierato contro il ddl antisemitismo. “Coerenti ieri contro il Ddl Zan, coerenti oggi per la libertà di pensiero. Futuro Nazionale – dice Rossano Sasso – voterà contro il ddl antisemitismoin votazione domani alla Camera, contro il rischio di introdurre nell’ordinamento italiano un nuovo reato di opinione capace di comprimere la libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione”.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026