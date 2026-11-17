(Adnkronos) – L’aula della Camera con 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astenuti approva in via definitiva il ddl Antisemitismo.

“L’approvazione definitiva alla Camera del ddl contro l’antisemitismo è un risultato importante e motivo di grande soddisfazione. Si conclude positivamente il percorso parlamentare di un provvedimento sul quale abbiamo lavorato con determinazione al Senato e che oggi trova la sua definitiva approvazione anche a Montecitorio. Ringrazio i colleghi della Camera, in particolare i deputati Pagano e Russo, per aver portato avanti e sostenuto l’impianto del testo approvato da Palazzo Madama. Questa legge rafforza il contrasto all’antisemitismo e a ogni forma di intolleranza. Lo abbiamo detto con chiarezza fin dall’inizio: non si limita in alcun modo la libertà di criticare le scelte e le politiche dei governi israeliani. Si combattono, invece, l’odio antiebraico, la propaganda antisemita e ogni tentativo di alimentare pregiudizi e discriminazioni. Un intervento quanto mai necessario in un momento nel quale assistiamo a una preoccupante crescita di questi fenomeni. In questi mesi abbiamo ascoltato vere e proprie falsità da parte di chi strizza l’occhio a certi ambienti della galassia Pro-pal. Il voto parlamentare dimostra che quelle polemiche non avevano alcun fondamento, ma evidentemente qualcuno a sinistra è più attento ai voti di gruppi estremisti per le primarie che non alla lotta all’antisemitismo. Sono orgoglioso di aver dato un contributo diretto a questo risultato, lavorando al testo e proponendo modifiche ad alcuni articoli. Oggi consegniamo al Paese una legge importante, che rappresenta un segnale forte e inequivocabile. Forza Italia ha sempre combattuto l’antisemitismo, senza esitazioni e senza ambiguità. Continueremo a farlo, perché la difesa delle comunità ebraiche e il contrasto a ogni forma di odio non possono conoscere compromessi”, dichiara il presidente della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2026