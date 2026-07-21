DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027

(Adnkronos) – Drop Fake, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha ufficializzato DCKO, un picchiaduro free-to-play pensato interamente per dispositivi mobili, con lancio previsto su iOS e Android nel corso del 2027. Il titolo punta su un sistema di combattimento player-versus-player in tempo reale, con l'obiettivo di ricreare su smartphone e tablet l'esperienza di uno scontro competitivo diretto tra utenti, supportato da una classifica globale. Al centro dell'esperienza ci sono i "DC Legends": i giocatori potranno assemblare una squadra selezionando eroi e antagonisti tratti dall'universo DC, personalizzandone l'equipaggiamento attraverso mosse speciali intercambiabili e configurazioni dedicate. Il roster iniziale comprende, tra gli altri, Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Poison Ivy, Lex Luthor e Doomsday, con l'annuncio di un nuovo personaggio a cadenza mensile. Oltre alla componente competitiva, DCKO offrirà anche modalità player-versus-environment, tra cui percorsi narrativi dedicati e la modalità Rift, insieme a contenuti aggiuntivi (nuove mappe, storie e ricompense) aggiornati con regolarità. Dal punto di vista del gameplay, il sistema di combo si basa su input differenziati: tocchi rapidi per colpi leggeri, gesti di swipe per attacchi più potenti, combinabili tra loro per ottimizzare i danni inflitti. Accumulando l'apposita barra energia sarà possibile scatenare mosse capaci di ribaltare l'andamento dello scontro. Il combattimento prevede inoltre meccaniche di presa e contromossa, per contrastare gli avversari che si affidano a una strategia difensiva, oltre a un sistema di cambio personaggio che consente di richiamare in campo il proprio Legend in panchina: gli attacchi combinati tra i due combattenti, così come i Tag Team Super Moves eseguiti in contemporanea, rappresentano alcuni dei momenti di massima spettacolarità offerti dal titolo. Anche il personaggio non attivo avrà un ruolo tattico, potendo intervenire con assist di supporto nei momenti più delicati dello scontro.

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Pubblicato il 21 Luglio 2026