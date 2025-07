Dazi Usa, Trump invia lettera a Ue: “Tariffe al 30% da 1 agosto”

(Adnkronos) – Anche l'Unione Europea ha ricevuto la lettera promessa da Donald Trump sui dazi. Il presidente americano ha comunicato che imporrà tariffe al 30% sulle importazioni europee dal prossimo 1 agosto, per cercare di colmare una relazione commerciale "lontana dall'essere reciproca". La missiva arrivata ieri al Canada annunciava dazi del 35% sulle importazioni negli Stati Uniti dal Paese dal primo agosto. Su Truth Donald Trump aveva pubblicato una "lettera" indirizzata al premier canadese Mark Carney. "Dal primo agosto 2025 imporremo al Canada dazi del 35% sui prodotti canadesi inviati negli Stati Uniti, distinti dai dazi settoriali – si leggeva nel testo – Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre misure tariffarie, allora, qualsiasi importo sceglierete per farlo verrà aggiunto al 35% da noi imposto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2025