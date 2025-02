Dazi Usa, Macron: “Ue non sia debole, tariffe reciproche su alluminio e acciaio”

(Adnkronos) – L'Unione europea prevede l'istituzione di "dazi reciproci" con gli Stati Uniti sull'acciaio e sull'alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron commentando la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 25% sui prodotti europei. Se i dazi americani sull'acciaio e l'alluminio "saranno confermati, gli europei risponderanno e allora ci saranno dazi reciproci. E questo perché dobbiamo proteggerci da chi ci offende", ha detto il capo dell'Eliseo corso di una conferenza stampa congiunta a Porto con il primo ministro del Portogallo Luís Montenegro. "Non abbiamo nessun altra scelta, non dobbiamo in alcun modo mostrarci deboli di fronte a queste misure", ha aggiunto Macron, sottolineando di avere "pochissime speranze" in una soluzione positiva della questione dopo il suo incontro alla Casa Bianca con Trump. Macron ha parlato di "incomprensioni" da parte dell'Amministrazione statunitense. Questa, ha spiegato il capo dell'Eliseo, vede l'imposta sul valore aggiunto della Ue come dazi doganali, il che è "falso". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Febbraio 2025