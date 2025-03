Dazi, Trump rilancia: “Nessuna intenzione di alleggerire quelli su acciaio e alluminio”

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato di non avere "alcuna intenzione" di alleggerire i dazi sull'acciaio e sull'alluminio. A bordo dell'Air Force One, di ritorno da Mar-a-Lago, il Presidente americano ha detto ai giornalisti che non intende fare eccezioni: "No, non ne ho intenzione", ha chiarito. Ha invece ribadito l'impegno a imporre imposte reciproche già dal 2 aprile per rimediare a pratiche commerciali che Washington ritiene ingiuste: "Il 2 aprile è un giorno di liberazione per il nostro Paese", ha dichiarato. "Miliardi di dollari sono già entrati nel nostro Paese e il grosso dei soldi arriverà dal 2 aprile". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2025