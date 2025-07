Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: “Saranno spedite lunedì”

(Adnkronos) – Donald Trump ha reso noto di aver firmato lettere indirizzate ai partner commerciali degli Stati Uniti sull'applicazione dei nuovi dazi, anticipando che probabilmente 12 saranno spedite lunedì. "E' più facile spedire una lettera in cui si dice, 'ascoltate, sappiamo che abbiamo un certo deficit, o in alcuni casi un surplus, ma non molto. Ed ecco quello che dovete pagare per fare affari con gli Stati Uniti'. Lo abbiamo fatto con la Gran Bretagna ed è stato positivo per le due parti. Lo abbiamo fatto con la Cina, e penso che sia molto positivo per le due parti", ha spiegato. Trump si è rifiutato di divulgare l'identità dei paesi coinvolti, dichiarando che tale informazione sarà resa pubblica lunedì. Trump aveva fissato in precedenza il 9 luglio come data limite per la conclusione di accordi fra gli Usa e i partner, con l'entrata in vigore delle nuove tariffe dal primo agosto. Trump ha anche minacciato di colpire le esportazioni agricole dell'Unione europea con tariffe del 17% se le aziende americane non otterranno ampie esenzioni dai regolamenti europei e non ridurranno il surplus della bilancia commerciale. Lo rivela il Financial Times, citando tre fonti al corrente delle discussioni, secondo cui l'avvertimento – quando mancano pochi giorni alla scadenza del 9 luglio per concludere un accordo commerciale – è stato consegnato al commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic durante un incontro a Washington e oggi è stato trasmesso agli ambasciatori dei 27 Stati membri a Bruxelles. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2025