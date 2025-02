Dazi Trump affondano le Borse europee

(Adnkronos) – Piazza Affari con tutte le Borse europee in forte calo nella prima seduta della settimana, trascinata giù dai timori di una guerra commerciale scatenata dai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump. Dopo i primi scambi il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,53% a 35.912 punti. A guidare le perdite è Stellantis, che dopo l'annuncio della riorganizzazione scivola a -6,47%. In profondo rosso anche Pirelli (-5,43%) e Stm (-3,92%). Gli unici titoli in territorio positivo sono Enel (+0,15%) e Generali (+0,13%). Il Dax di Francoforte cede il 2,03%, il Ftse 100 di Londra l'1,29%, il Cac 40 di Parigi il -2,01% e lo Smi di Zurigo l'1,47%. Chiusura in profondo rosso anche per Tokyo, dove il Nikkei ha lasciato sul terreno il 2,69%. L'euro si è indebolito. Il tasso di cambio è sceso nella notte a 1,0141 dollari, il livello più basso dal novembre 2022, prima di recuperare leggermente a 1,0245 dollari lunedì mattina – ancora più di un centesimo sotto il valore di venerdì sera. L'euro è sotto pressione dall'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti all'inizio di novembre, quando era scambiato sopra 1,09 dollari. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Febbraio 2025