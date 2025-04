Dazi, Hollywood teme il ‘danno indiretto’: cosa può succedere

(Adnkronos) – Sebbene i prodotti audiovisivi non compaiano tra quelli colpiti direttamente dall'innalzamento dei dazi, gli operatori del settore, a partire da Hollywood, temono il 'danno indiretto'. Secondo gli analisti americani, citati anche dalla rivista 'Variety', i dazi imposti dal presidente americano Donald Trump avranno comunque un impatto anche sull'industria cinematografica di Hollywood, che risentirà degli effetti causati in altri settori. I dazi non incideranno direttamente sui costi delle aziende di media e intrattenimento; tuttavia, gli effetti a catena, a partire da una spesa dei consumatori statunitensi depressa e da un calo dei budget pubblicitari, "taglierebbero chiaramente i profitti di Hollywood", scrive 'Variety'. "I dazi non causeranno molti danni diretti" alle aziende di media e intrattenimento, ha affermato l'analista azionario senior di Morningstar Matthew Dolgin. A parte aziende come Apple e Roku, per le quali l'hardware rappresenta una parte considerevole dei ricavi, la maggior parte delle aziende del settore "non fa molto affidamento o per niente sulla vendita di beni. Tuttavia, la maggior parte fa affidamento direttamente sulla spesa dei consumatori, quindi la debolezza economica che deriva dai dazi potrebbe ostacolare gli affari". "Le aziende colpite da tariffe più elevate non assorbiranno quei costi, il che significherebbe prezzi più alti per i consumatori. E tra i consumatori, uno dei primi settori in cui si spenderà meno è nei media e nell'intrattenimento", ha affermato CJ Bangah, responsabile del settore telecomunicazioni, media e tecnologia di PwC. Una crisi economica si tradurrebbe anche in una spesa pubblicitaria inferiore, ha detto Bangah, e i dollari che arrivano dalla pubblicità "alimentano una larga parte dell'industria dei media e dell'intrattenimento". Ciò potrebbe significare un "doppio colpo" per le aziende di Hollywood che si troverebbero a fronteggiare sia il calo nella spesa dei consumatori che quello negli investimenti pubblicitari, ha spiegato l'analista. In un simile contesto, gli "imperativi sono semplici", ha aggiunto Bangah. Il suo consiglio: "Assolutamente non ridurre la qualità dei contenuti e dell'esperienza del consumatore" e allo stesso tempo pensare bene a queli aree possono essere rese più efficienti dal punto di vista dei costi. "Quello che abbiamo visto dalle nostre ricerche è che le aziende che non tagliano il marketing in una crisi ottengono risultati molto migliori di quelle che lo fanno", ha spiegato Bangah. Ma gli effetti a catena potrebbero anche essere altri. Nel momento in cui i paesi europei sono alle prese con gli effetti economici delle tariffe e le implicazioni del nuovo approccio degli Stati Uniti ai conflitti internazionali, "il sentimento che circonda i film e i media americani potrebbe cambiare tra il pubblico europeo", ha affermato Maggie Switek, economista e direttrice senior della ricerca presso il Milken Institute, un think tank indipendente. "È troppo presto per dire quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine di questi cambiamenti di sentimento, ma sarà importante monitorare i dati dell'opinione pubblica per comprendere meglio cosa potrebbe riservare il futuro di Hollywood". Anche prima dell'annuncio delle tariffe del "Liberation Day" di Trump, la fiducia dei consumatori statunitensi era già in calo. Il Consumer Confidence Index del Conference Board è sceso di 7,2 punti a marzo, segnando il suo quarto mese consecutivo di declino. L'annuncio di Trump sulle tariffe ha "iniettato un altro giro di turbolenze nei mercati, che probabilmente si rifletterà nel sentimento dei consumatori", ha affermato Switek. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Aprile 2025