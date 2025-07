Dazi, Fitto: “Interesse reciproco che partita finisca bene, ma non sarà a impatto zero”

(Adnkronos) – "Penso che sia interesse reciproco che” la partita sui dazi “finisca bene. Non è solamente interesse europeo, ma è anche un interesse degli Stati Uniti", ma "non sarà a impatto zero, perché se andiamo su un terreno non positivo, è chiaro che ognuno dovrà attrezzarsi per dare una risposta e non è utile a nessuno dei due interlocutori". Lo ha detto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo in video all'assemblea estiva di Confagricoltura, a Milano. L’auspicio "è che ci potrà essere un’intesa. Mi sembra che l’avanzamento in questi ultimi giorni del dialogo sia positivo". "C’è un’ipotesi di proroga – ha rimarcato – laddove non si dovesse raggiungere un’intesa, lo verificheremo nelle prossime ore, ma mi auguro che ci possa essere un accordo". "Chiaramente l’Europa partecipa a questo tavolo con un approccio assolutamente aperto e costruttivo per trovare un’intesa, ma anche nella consapevolezza che laddove non dovesse esserci, per noi, la priorità sarà quella di tutelare gli interessi dei comparti che dovessero essere eventualmente colpiti nel contesto europeo e anche replicare" ha poi concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Luglio 2025