Dazi di Trump contro isole Heard e McDonald ma sono disabitate

(Adnkronos) –

Donald Trump impone dazi a tutto il mondo e tassa anche territori disabitati. Il presidente degli Stati Uniti dà inizio alla guerra commerciale annunciando "dazi reciproci", con le cifre relative alle 'tariffs' che verranno applicate ai singoli stati e all'Unione Europea a partire dal 5 e dal 9 aprile. L'elenco è lunghissimo, comprende una sessantina di nazioni e territori. Ci sono nomi noti e destinazioni esotiche, probabilmente sconosciute al consumatore medio americano. Nell'ormai celeberrimo cartellone non figurano la Russia di Vladimir Putin, colpita da sanzioni, e la Corea del Nord di Kim Jong-un, che sostanzialmente non ha nulla da esportare. Se si spulcia la lista, si arriva fino alle isole Svallbard, la parte più settentrionale della Norvegia e le terre abitate più a nord del pianeta Terra. All'estremo opposto del pianeta, o quasi, ci sono le Isole Heard e McDonald, un arcipelago di poco più di 370 km quadrati nell'Oceano Antartico. Dettaglio trascurabile: il territorio esterno australiano è disabitato, sulle isole non c'è nessuno a cui applicare i dazi del 10% varati dall'amministrazione americana. Sull'isola Heard, decisamente la più grande, c'è solo ghiaccio a far compagnia al vulcano Mawson Peak. Non esistono porti per sbarcare sulle isole e, visto il clima, non ci sono troppi motivi per mettere piedi sulla terra ferma: piove o nevica praticamente sempre. Le isole, raggiunte per la prima volta nel corso dell'800, sono meta di ricerche scientifiche legate alla presenza di foche e uccelli marini. Solo loro, in sostanza, possono essere colpiti dai dazi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2025