Dazi, Bellucci (Bper Banca): “Incertezza sul futuro”

(Adnkronos) – "Il mercato siderurgico, così come tutto il contesto internazionale, sta superando lo shock delle tariffe imposte dagli Stati Uniti e tutti i mercati si stanno normalizzando. Quello che rimane oggi è un senso di incertezza su quello che potrà ancora succedere”. Sono le parole di Stefano Bellucci, responsabile Global Transaction Banking di Bper Banca, in occasione della conferenza intitolata “Bper e le imprese della siderurgia insieme verso un futuro sostenibile” all’interno del programma dell’undicesima edizione della Conference and Exhibition internazionale Made in Steel. Il talk ha offerto un’occasione di confronto sui temi legati alle esportazioni e sull’importanza del dialogo tra banca e imprese: “Il mercato dell'acciaio, che è la spina dorsale dell'attività industriale a livello mondiale, sta reagendo in modo positivo con un contesto da osservare in ambito mondiale, dove ciò che suggeriamo, per poter essere ancora più resilienti, è diversificare le geografie dal punto di vista dell'import – spiega Bellucci – Nel settore dell'acciaio stiamo osservando un riavvicinamento delle geografie di approvvigionamento in paesi e in contesti molto più amichevoli, sia dal punto di vista geografico, che dal punto di vista tariffario”. “Dal punto di vista dell'export il nostro suggerimento, e le indicazioni che condividiamo con le aziende, è quello di puntare sempre più verso i Paesi che continuano ad avere delle economie effervescenti, in crescita e con evoluzioni positive, come il mercato del Golfo, alcuni stati dell'Asia, quali il Vietnam in particolare, piuttosto che il Messico, dove l'attività nel contesto automotive rimane vivace nonostante la crisi internazionale e il settore automotive sappiamo quanto è importante per il settore dell'acciaio”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2025