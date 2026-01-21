Attualità

Davos, attesa per discorso Trump: Groenlandia divide e accende le tensioni

(Adnkronos) – Al World Economic Forum di Davos, oggi è il giorno di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, in ritardo di circa tre ore a causa di un problema elettrico sull’Air Force One, terrà un speciale davanti ai leader mondiali, in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Europa, acuita dalle sue dichiarazioni relative all'acquisizione della Groenlandia e alla politica commerciale. I leader riuniti a Davos hanno manifestato un fronte unito contro la posizione assertiva di Trump. Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la sua intenzione di opporsi ai "bulli" e, in una nota, l'Eliseo ha comunicato che "la Francia chiede un’esercitazione della Nato in Groenlandia ed è pronta a darvi il proprio contributo". Mentre l'Unione Europea ha promesso una risposta "inflessibile".   Interrogato sulla sua determinazione ad acquisire la Groenlandia dalla Danimarca, Trump ha risposto ai giornalisti: "Abbiamo tanti meeting in programma sulla Groenlandia. Credo che le cose andranno bene. Succederà qualcosa e sarà positivo per tutti". Tra gli altri temi sul tavolo, anche le crisi in Ucraina e Gaza, oltre a questioni economiche e tecnologiche.  
Pubblicato il 21 Gennaio 2026

