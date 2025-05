David di Donatello 2025, oggi la cerimonia di premiazione: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tutto pronto per la 70esima edizione dei Premi David di Donatello che verranno assegnati oggi, mercoledì 7 maggio. Organizzata dall'Accademia del Cinema italiano, la serata evento tutta dedicata al cinema, italiano e non solo, sarà trasmessa in diretta tv in prima serata dagli studi di Cinecittà. A condurre una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika. 'Berlinguer – La grande ambizione' e 'Parthenope' guidano le nomination. La cerimonia di premiazione sarà in diretta in prima serata su Rai 1. Sarà trasmessa anche in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat) e potrà essere seguita su RaiPlay, promossa in home page in tempo reale con la pubblicazione di clip dei momenti più emozionanti, e disponibile on demand insieme ad un'ampia selezione di clip delle singole premiazioni e dei principali momenti dello show. La serata potrà essere seguita in diretta anche su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. L'evento comincerà subito dopo 'Affari tuoi', alle 21:40, in prima serata. Tra i riconoscimenti già annunciati della 70esima edizione: il David alla Carriera a Pupi Avati, il David Speciale a Ornella Muti, il David dello Spettatore a ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek, il David come Miglior Film Internazionale ad ‘Anora’ di Sean Baker e il David Speciale a Timothée Chalamet. 'Berlinguer – La grande ambizione' e 'Parthenope' guidano le nomination dei David di Donatello 2025. I film di Andrea Segre e Paolo Sorrentino hanno infatti ottenuto 15 candidature ciascuno. Entrambi concorrono per il Miglior film, la Migliore regia, la Migliore sceneggiatura originale, il Miglior attore protagonista. In lizza per il David al Miglior film ci sono anche ‘Il tempo che ci vuole’, ‘L’arte della gioia’ e ‘Vermiglio’. Questi ultimi due film ottengono 14 candidature a testa. Sono 24 i film che hanno ottenuto delle candidature, 5 dei quali sono esordi ('Gloria', con 9 candidature, 'Ciao bambino', con 2 candidature, 'I bambini di Gaza', 'Io e il secco' e 'Zamora', tutti e tre con una candidatura). La classifica dei nominati vede poi 'Familia' ottenere 8 candidature, 'Il tempo che ci vuole' 6 candidature, 'Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta' e 'Napoli – New York' entrambi 4 candidature, 'Campo di battaglia' 3 candidature. Tutti con 2 candidature 'Diamanti', 'Dostoevskij', 'Iddu', 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', 'Ciao bambino' e 'Confidenza'. Il David dello Spettatore va a 'Diamanti' di Ferzan Ozpetek. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2025