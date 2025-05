David di Donatello 2025, la diretta della serata condotta da Mika ed Elena Sofia Ricci

(Adnkronos) – Al via alla 70esima edizione dei David di Donatello. Stasera vengono assegnati i più importanti premi del cinema italiano. La cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà è condotta da Elena Sofia Ricci e Mika.

'Berlinguer – La grande ambizione' e 'Parthenope' guidano le nomination. I film di Andrea Segre e Paolo Sorrentino hanno infatti ottenuto 15 candidature ciascuno. Entrambi concorrono per il Miglior film, la Migliore regia, la Migliore sceneggiatura originale e il Miglior attore protagonista. Tra i riconoscimenti già annunciati della 70esima edizione: il David alla Carriera a Pupi Avati, il David Speciale a Ornella Muti, il David dello Spettatore a ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek, il David come Miglior Film Internazionale ad ‘Anora’ di Sean Baker e il David Speciale a Timothée Chalamet. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2025