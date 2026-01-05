‘David Bowie-Hello Starman!’, a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco

(Adnkronos) – A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, icona della musica e dell’arte, la mostra 'David Bowie – Hello Starman!' rende omaggio al suo talento visionario in una collettiva che ne reinterpreta il glamour e le metamorfosi. A cura di Stefano Bianchi, 'Hello Starman!' – in programma a Parma con inaugurazione il 10 gennaio, data dell'anniversario della morte, e fino al 6 aprile – è un saluto cosmico all’artista che ha attraversato generi, linguaggi e identità, trasformando la cultura pop in un territorio di libertà e di sperimentazione. Da Ziggy Stardust a Blackstar, una selezione di opere dialoga con le molteplici incarnazioni di David Bowie: l’alieno, l’androgino, il dandy, il profeta. L’esposizione – allestita presso la nuova sede di Ponti x l’Arte, in Borgo Guazzo 20/A – vuole essere una celebrazione corale, in cui ogni opera è un frammento di memoria e al tempo stesso un atto di riscrittura. Bowie diventa così il simbolo di trasformazione e libertà creativa, ma anche lo specchio di una sensibilità che ancora oggi si nutre della sua luce. Gli artisti in mostra sono: BeAnna, Vania Benini, Beppe Borella, Riccardo Bonfadini, Ivan Cattaneo, Tiziana Castelluccio, Patrick Corrado, Alessandro Curadi, Miky Degni, Angela Filetti, Zlatan Grgurevic, Marco Lodola, Giorgio Magarò, Franco Mariani, Carlo Massarini, Salvatore Masciullo, Roberta Musi, Dario Nasuti, Quen, Luca Soncini, Giò Spada, Monica Traversi e © E.T.

Pubblicato il 5 Gennaio 2026