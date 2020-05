Dattoli: “Graduatorie Oss riviste perchè i candidati hanno dichiarato esperienze non avute”

Dovrebbero essere 2.165 gli operatori socio-sanitari assunti a Foggia. E’ il dato emerso nel corso dell’audizione in terza commissione consiliare e riferito dal direttore del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli. Le assunzioni arrivano dopo il concorso a cui hanno partecipato 23mila persone e che ha creato qualche polemica a causa della discrezionalita’ delle risposte dei candidati sull’attribuzione dei titoli. A diverse centinaia di partecipanti e’ stato modificato il punteggio riconosciuto in base ai titoli e al servizio nelle fasi intermedie del concorso, tanto da scivolare in posizioni piu’ basse. Situazione che comportato la revisione delle graduatorie. Il Dg ha spiegato che “e’ stato necessario effettuare ulteriori verifiche sui titoli perche’ i candidati forse per disinformazione, si sono accreditati esperienze professionali che non avevano”, specie chi aveva prestato servizio nelle Rsa e Rssa. La Regione e il Policlinico hanno assicurato che in sede di verifica e accertamento documentale dei soli titoli di servizio e del requisito specifico di ammissione al concorso si potrebbero determinare modifiche delle posizioni di merito. Dattoli ha aggiunto che entro il 7 maggio chi e’ in graduatoria potra’ “opzionare la sede di servizio e produrre la certificazione Inps dei servizi realmente prestati”. Le parole del Dg non hanno soddisfatto il M5S. “Per quanto riguarda i titoli – dicono – sono stati depositati alla prova orale, quindi anche qui non si comprende perche’ detti titoli non siano stati visionati prima della predisposizione di ben due graduatorie. Anche aver rivisto il numero dei posti messi a bando dai 2.445 iniziali ai 2.149 definitivi puo’ essere motivo di annullamento dell’intera procedura. Riteniamo sia necessario rivedere tutti i titoli”. E per evitare “che venga annullata tutta la procedura” bisogna fermarsi e “rivedere i punteggi che sono stati assegnati: ancora oggi ci arrivano numerose segnalazioni sulle disparita’ di punteggio tra chi – spiegano i pentastellati – ha gli stessi requisiti, stessa tipologia di lavoro svolto e stesso datore di lavoro, ma con punteggi diversi Serve la massima chiarezza per garantire per primi gli stessi vincitori”.

