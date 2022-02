Darwin Day al Museo di Storia Naturale

Il Polo Biblio-Museale di Foggia celebra il noto esploratore e naturalista britannico, padre della teoria dell’Evoluzione. Sabato 12 febbraio, seminario itinerante al Museo di Storia Naturale di Foggia. Alla Biblioteca “la Magna Capitana”, invece, ampia selezione bibliografica Il Darwin Day si celebra anche al Polo Biblio-Museale di Foggia: sabato 12 febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle 19.00, si rende omaggio al noto naturalista britannico, presso il Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31.Originale e dinamico l’evento organizzato per celebrare Charles Darwin, padre dell’evoluzionismo: un seminario itinerante nelle sale espositive del museo alla scoperta degli ambienti naturali di Capitanata.Nell’occasione anche l’opportunità di conoscere “il dietro le quinte” del Museo: sarà possibile visitare, infatti, una parte dei depositi, solitamente non aperti al pubblico, che custodiscono alcuni reperti.Non mancherà una tappa nella Sala dedicata all’Evoluzione, che ospita anche un murale permanente sulle esplorazioni compiute da Darwin, a bordo del Beagle, dalle Isole di Capo Verde alle Falkland, dalle coste del Sud America alle Isole Galápagos, fino all’Australia. L’evento, curato dal personale scientifico del museo, è gratuito e aperto a tutti con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

