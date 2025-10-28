D’Armiento: “Foggia merita di restare nel calendario dei grandi appuntamenti schermistici”

La grande scherma internazionale è tornata protagonista a Foggia con la tappa del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, svoltasi il 25 e 26 ottobre nel Padiglione 69 del Quartiere Fieristico, gremito da un pubblico numeroso e appassionato.

Oltre sei nazioni rappresentate e un livello tecnico di assoluto rilievo hanno caratterizzato un evento che ha unito sport, spettacolo e valorizzazione del territorio, sotto la regia organizzativa di Olympia Foggia con il supporto della Regione Puglia, del Comune di Foggia e della Federazione Italiana Scherma.

Nel tabellone maschile di sabato 25 ottobre si è imposto Marco Stigliano, vincitore in finale su Edoardo Cantini per 15-12 al termine di un assalto di grande intensità. Terzo posto per Francesco Pagano e Cosimo Bertini.

La gara femminile di domenica 26 ottobre ha invece visto il successo di Michela Landi, che ha superato Flavia Astolfi 15-13 in una finale equilibrata e avvincente. Sul podio anche Manuela Spica e Vittoria Mocci. Tutti italiani i podi, a conferma dell’ottimo stato di salute della sciabola azzurra Under 23, in una competizione che ha comunque avuto un respiro europeo.

L’organizzazione di Olympia ha trasformato la due giorni in un evento sportivo di livello internazionale, curando ogni dettaglio: finali su pedana dedicata, luci, LEDwall, musica ed effetti scenici hanno reso lo spettacolo coinvolgente anche per il pubblico.

La cornice è stata arricchita dalle esibizioni musicali del Poerio World Percussion del Liceo Musicale Poerio, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presieduta dal Lgt. cs Angelo Cammarata.

La comunicazione è stata curata dal giornalista Francesco Ippolito e dall’influencer Francesco Liscio, a conferma di un format che ha saputo unire sport, cultura e intrattenimento.

L’evento ha avuto anche una forte dimensione sociale e territoriale: all’interno del padiglione è stata allestita un’area food & beverage bio dedicata all’enogastronomia locale, con un focus su benessere e salute, per promuovere la scherma come esperienza di comunità e stile di vita sano.

«Foggia ha risposto come una vera città di scherma – ha dichiarato Francesco D’Armiento, event manager del Comitato Organizzativo Locale e membro del gruppo “Grandi Eventi” della Federazione –. Il pubblico ha capito l’importanza di questa tappa e ha sostenuto tutti gli atleti, dando un segnale fortissimo: qui c’è una comunità pronta per eventi internazionali».

L’azzurro ha poi aggiunto: «Quello che abbiamo costruito non è solo una gara, ma un modello organizzativo. Abbiamo curato i dettagli, dall’allestimento luci alla musica, fino agli spazi dedicati alla cultura della salute. Con Olympia vogliamo che Foggia resti stabilmente nel calendario dei grandi appuntamenti schermistici, perché questa città ha dimostrato di meritarlo».



Pubblicato il 28 Ottobre 2025