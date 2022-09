Dario Carlino eletto vice coordinatore delle città dell’olio pugliesi

L’assessore all’Agricoltura del Comune di Vieste vice coordinatore regionale delle città dell’olio. Un altro importante riconoscimento in attesa di ulteriori novità che porteranno la città garganica al raggiungimento di altrettanti traguardi. Le Città dell’Olio pugliesi rilanciano la loro azione e presentano la nuova squadra. Si è svolto presso la Sala consiliare del Comune di Andria, il Coordinamento regionale delle Città dell’Olio della Puglia che ha rinnovato le cariche dell’Ufficio di Presidenza di cui fanno parte Cesareo Troia (Andria – BAT) nel ruolo di Coordinatore Regionale, Simone Gentile (Castellana Grotte – BA) nel ruolo di Consigliere Nazionale, Vanni Sansonetti neoeletto nel ruolo di Segretario regionale, Dario Carlino (Vieste – FG), Concetta Bucci (Corato – BA), Catia Giannoccaro (Sammichele di Bari – BA), Giuseppe Galeota (Fasano – BR) e Salvatore Conte (Caprarica di Lecce – LE) in qualità di Vice Coordinatori. Nell’occasione si è parlato anche dei progetti nazionali a cui la città pugliesi aderiranno a partire dalla Camminata tra gli olivi in programma il prossimo 30 ottobre in oltre 100 Città dell’Olio italiane.“Con grande entusiasmo e senso di responsabilità assumo questo ruolo di vice coordinatore regionale insieme agli altri rappresentanti delle province pugliesi. Un riconoscimento per il grande lavoro svolto in questi anni nel campo dell’olivicoltura. Un lavoro svolto insieme ai tanti produttori e frantoiani di Vieste a cui dedico questa nomina oltre che alla memoria del carissimo amico Roberto Dirodi”.

Condividi sui Social!