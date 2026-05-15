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Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta: cos’è successo agli Internazionali

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(Adnkronos) –
Luciano Darderi 'perde la testa' agli Internazionali d'Italia 2026 e litiga con uno spettatore. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma, al termine di un match interrotto per pioggia e dominato da Ruud, che ha fatto spazientire qualcuno sulle tribune del Centrale. Nel corso del secondo set, dopo che Ruud si è guadagnata l'ennesima palla break della partita, un tifoso ha urlato: "Luciano, abbiamo pagato". Il grido si ripete il punto successivo, il Centrale fischia lo spettatore e Darderi reagisce male. L'azzurro si gira verso le tribune e mostra la racchetta, invitando il tifoso a giocare al posto suo. La scena continua per qualche secondo, tra i fischi del resto dello stadio, poi Darderi torna in campo scuotendo la testa.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Maggio 2026

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