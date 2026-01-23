Attualità

Darderi-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Luciano Darderi a caccia degli ottavi agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida il russo Karen Khachanov – in diretta tv e streaming – nel terzo turno. Nelle due partite disputate fin qui Darderi è riuscito a eliminare Garin e Baez.  La sfida tra Darderi e Khachanov è in programma sabato 24 gennaio a mezzanotte e mezza ora italiana. Quello di Melbourne sarà il primo precedente tra i due tennisti, che non si sono mai affrontati fin qui in carriera.  Darderi-Khachanov sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.  
