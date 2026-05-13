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Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo

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(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Verso la fine del primo set, sul punteggio di 6-5 per lo spagnolo, la partita è stata interrotta per un doppio motivo. Sul Centrale non funziona l'arbitraggio elettronico e c'è scarsa visibilità in campo, a causa del fumo arrivato dallo stadio Olimpico, per i festeggiamenti Coppa Italia dell'Inter. Darderi è stato netto con il direttore di gara: "Io così non vedo niente" ha detto l'azzurro, con riferimento all'impossibilità di continuare con certe condizioni.  Il match è ripreso dopo circa 18 minuti, in seguito a un lungo warm-up dei due giocatori, d'accordo per continuare la sfida.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

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