Darderi, esordio vincente a Monaco: O’Connell battuto

Esordio vincente per Luciano Darderi all'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro, che nelle scorse settimane ha aperto la stagione sulla terra vincendo il torneo di Marrakech e salendo al 47esimo posto nel ranking, ha superato l'australiano Christopher O'Connell, numero 87 del mondo in due set, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (3) in un'ora e 55 minuti. Partita equilibrata e combattuta fin dall'inizio, con l'italo argentino che riesce a trionfare al tie break del primo set lasciando soltanto tre punti all'avversario. Il copione si ripete anche nel secondo parziale, con Darderi che mostra lucidità, freddezza e un'ottima tenuta fisica portando a casa il match. Nel prossimo turno Luciano affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 48 del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2025