D’Aprile (ministero dell’Ambiente): “La transizione digitale è un pilastro fondamentale”

“La transizione digitale è una transizione trasversale a tutte le altre, transizione energetica e transizione ecologica, quindi diventa un pilastro fondamentale per tutti questi tipi di transizioni”. Così Laura D’Aprile, capo dipartimento per lo Sviluppo sostenibile del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ricorda all’Adnkronos a Ecomondo 2026 gli investimenti del Pnrr per innovare gli impianti di gestione e raccolta dei rifiuti, digitalizzare le filiere e migliorare la logistica.



Pubblicato il 5 Novembre 2026