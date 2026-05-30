Danneggiata linea ferroviaria del Brennero, treni in ritardo di oltre un’ora

(Adnkronos) – La circolazione dei treni è "fortemente rallentata" tra Peri e Dolcè a causa di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". Lo comunica Trenitalia spiegando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi "fino a 60 minuti". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno già registrato ritardi "fino a 100 minuti". "I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Attive corse con bus per i collegamenti Regionali. L’odierna chiusura dell’A22, a seguito della manifestazione ambientalista in territorio austriaco, "si inquadra in uno scenario già molto penalizzante per il traffico leggero e pesante lungo l’asse del Brennero, tale da produrre, secondo gli studi di Uniontrasporti, società consortile del sistema camerale italiano, un danno economico alle nostre imprese pari a 370 milioni di euro all’anno: 1,8 miliardi nell’ultimo quinquennio". Lo sottolinea l'associazione in una nota in cui evidenzia "una capacità di trasporto ridotta di circa il 50%, a causa dei divieti imposti unilateralmente dal Land Tirolo sul versante austriaco dell’asse autostradale. Il divieto di transito notturno riduce le potenzialità dell’infrastruttura di circa il 32%, quello del weekend del 16% e un ulteriore 2% è provocato da divieti specifici per alcuni mezzi pesanti e dal sistema di dosaggio del traffico. Tali limitazioni creano congestione stradale e, paradossalmente, un maggiore inquinamento atmosferico e acustico, oltre a maggiori rischi di incidenti". Dal gennaio 2025 – osserva Uniontrasporti – "si sono aggiunte ulteriori limitazioni e costi dovuti ai lavori per il rifacimento del Ponte Lueg, sempre in territorio austriaco, con una sola corsia per senso di marcia a disposizione per il traffico pesante e due corsie, nei periodi più trafficati, per quello leggero. Tra significativi aggravi di tempo e di costi e un 10% di traffico dirottato su Gottardo, San Bernardino e Tarvisio, l’Impatto stimato da Uniontrasporti è di 174 milioni di euro/anno di cui 80,5 milioni di euro per i passeggeri e 93,5 milioni di euro per le merci. Il danno complessivo per la nostra economia supera i 500 milioni di euro". Infine, secondo la recente “Analisi di resilienza del sistema dei valichi” (sviluppata da Uniontrasporti per conto di Unioncamere) emerge come anche il traffico leggero durante il ponte del 2 giugno risulterà danneggiato dal blocco odierno per il riversamento di buona parte di esso sulla SS12 del Brennero e sulle strade secondarie dell’area. Prevedibile un aumento della congestione veicolare, maggiori emissioni inquinanti e ricadute negative su turismo ed economia locale. Oltre, anche in questo caso, impatti ambientali più pesanti

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Pubblicato il 30 Maggio 2026