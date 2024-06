Danimarca, aggredita la premier Fredriksen: un uomo arrestato

(Adnkronos) – La premier danese, Mette Fredriksen, è stata aggredita questa sera da un uomo nel centro di Copenhagen. Lo rende noto l'ufficio della stessa premier, precisando che l'aggressione è avvenuta a Kultorvet, un'affollata piazza nel centro della capitale. L'aggressore è stato arrestato, ma ancora non è noto il movente dell'attacco avvenuto alla vigilia delle elezioni Europee. Con una nota la premier si è detta scioccata per l'accaduto, ma ha assicurato di essere rimasta illesa. La leader socialdemocratica, alla guida del Paese dal 2019, è stata attivamente impegnata a fare campagna elettorale per la capolista socialdemocratico alle Europee, Christel Schaldemose. In una dichiarazione all'agenzia stampa danese Ritzau, Schaldemose ha specificato che la presenza della premier nella piazza dove è stata aggredita non era collegata alla sua campagna elettorale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Giugno 2024