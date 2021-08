Danilo Rea e Enrico Loverso eccezionalmente insieme per omaggiare il Mito

Proseguono gli appuntamenti di “Estate|Muse|Stelle 2021”, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo dal 18 agosto al 25 settembre. Gli spettacoli del 25 agosto e del 1, 12 e 18 settembre sono organizzati con la preziosa collaborazione di PrimaVera al Garibaldi, con direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.Il 30 agosto alle ore 21 ci sarà una serata speciale dedicata ai Miti: quelli celebrati da Ovidio nelle Metamorfosi, quelli appartenenti all’immaginario collettivo, costellato di ninfe eroine ed eroi. Danilo Rea, tra i migliori pianisti internazionali ed Enrico Lo Verso, tra i più acclamati interpreti della scena cinematografica e teatrale, per la prima volta in scena insieme, offrono una lettura insolita, fatta di parole e musica, dei principali miti e leggende. Adattamento e regia Alessandra Pizzi. Produzione Ergo Sum.Interpretano “a lor modo”, del tutto originale, il racconto della nascita della Primavera, la delicata storia di Callisto, la bellezza di Narciso, e molte altre storie. Il progetto porta la firma di Alessandra Pizzi, che aveva già messo in scena con Lo Verso lo spettacolo Metamorfosi – Altre Storie Oltre il Mito, e che a proposito precisa: “L’idea è stata quella di restituire al mito la sua dimensione pop e quindi poterlo raccontare attraverso varie espressioni artistiche in grado di dialogare. Mi piaceva l’idea di chiedere al due artisti di raccontare, ognuno con il proprio linguaggio, quel che resta del significato del mito”. Da qui l’idea di coinvolgere Danilo Rea, la cui vera passione è sempre stata la libera improvvisazione, in questo concerto offre spunto per un racconto fatto di “immagini sonore”. Enrico Lo Verso leggera le storie mitologiche, tradotte dal bitontino Nicola Pice.I due artisti condivideranno il palcoscenico dell’Anfiteatro Augusteo di Lucera 30 agosto (inizio spettacolo ore 21.00), dando vita ad una sorta di jam sassion, tra musica e parole, intorno al tema del mito, coinvolgendo gli spettatori nell’inedito programma di Ma che mitica serata.

