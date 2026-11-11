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Daniele De Rossi: “Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza“

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“Il calcio dopo il ritiro? Ho giocato solo una volta perché uno sponsor mi ha obbligato per contratto. Penso a come eravamo tonici e vedere queste vecchie glorie con la pancia non mi piace”. Scherza ma non troppo Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa e proprietario dell’Ostiamare – intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di RADICI, la docuserie sull’Ostiamare prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky – convinto che ci sia “solo un modo di giocare a calcio: fisico e competitivo, quasi viscerale”.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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