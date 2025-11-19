Daniela Patano: “Falò dell’Immacolata sempre più a rischio, pronti a rispondere”

L’allestimento del falò dell’Immacolata diventa sempre meno un’abitudine legate alla tradizione e sempre più un pericolo per l’ordine pubblico. A Foggia, l’ultimo episodio di aggressione a due agenti della polizia locale con sassi e bombe carta, testimonia una tensione crescente. Nessun ferito, le agenti sono rimaste “molto scosse”, ma in un attacco del genere, “sarebbe potuto capitare di tutto”, dice l’assessora Daniela Patano.

È questo il periodo di accatastamento del materiale da bruciare in una zona, fra l’altro, non nuova a questi episodi. Il fatto si è verificato al Cep, intorno all’esteso e ormai abbandonato da decenni ex campo da calcio di San Paolo. Pare sia divenuto una sorta di deposito del materiale da destinare al fuoco dell’8 dicembre. Ecco la dinamica nelle parole dell’assessora alla polizia locale ed amministrativa.

“Dietro segnalazione, gli uomini del comando della polizia locale si sono recati sul posto, insieme all’Amiu, per sequestrare questo legname accatastato nei pressi del campo. Sono stati aggrediti da ragazzi con il volto coperto che hanno lanciato sassi e bome carta. L’ufficiale – bravissimo e sempre sul pezzo su queste cose, sempre pronto – si è trovato fra l’altro insieme a delle giovani agenti.

Erano in tre?

“Erano una pattuglia, più altre due di rinforzo che sono subentrate dopo. Un attacco allo Stato, e non va bene perché si tratta di ragazzi, immaginiamo da adulti cosa possono fare”.

Sono minorenni?

“Non sono stati indentificati, ci sono indagini in corso, non lo sappiamo”.

Non è la prima volta che succede, fra il Cep e via Imperiale

“L’anno scorso, nel giorno dell’Immacolata, in quello slargo c’è stata una sassaiola. Siamo intervenuti noi, poi i Vigili del fuoco e la Polizia di stato”.

C’è un’ordinanza che impedisce di fare questi fuochi?

“Credo un’ordinanza sindacale, ma noi vorremmo fare qualcosa di diverso. Ci stavamo organizzando con un altro assessorato per fare qualcosa con le parrocchie, non ci hanno dato proprio il tempo. In effetti la gente non si predispone a fare questo perché ha paura”.

Stavate pensando a dei falò in sicurezza?

“Ci stavamo pensando, il problema è che loro vogliono farlo nei luoghi che dicono loro”.

Dove?

“Secondo me, dove è stato fatto l’anno scorso”.

C’eravate stati il giorno prima davanti alla circoscrizione e alla lapide per le vittime della strada

“Noi abbiamo lì il presidio della polizia commerciale, stiamo arrivando con le telecamere per tutta viale Kennedy, stiamo migliorando la segnaletica”.

Sulle telecamere a che punto siete?

“Se va tutto come speriamo, avremo circa 800 telecamere. Abbiamo pensato al centro storico, a piazza Mercato, dove sono già funzionanti, e alle periferie, dunque anche al Cep. Purtroppo bisogna che arrivi la fibra, un discorso non semplice. Andiamo avanti comunque, pian piano. Ogni venerdì ci riuniamo con l’assessore alla legalità e con tutti i tecnici per fare il punto sulla situazione e sull’andamento dei lavori”.

L’8 dicembre è diventato un problema in varie parti della città

“È un problema, e noi dobbiamo essere pronti a combattere quest’altra criticità di Foggia”.

Ma li fanno anche in tutta la provincia

“Ma dipende da come si fa, da bimba li ricordo ma non ricordo che si dovessero sventare incendi”.

Non ci vorrebbe una sistematica organizzazione?

“Siamo pronti di concerto con Polizia e Carabinieri, il problema è attenzionato anche dalla Prefettura”.

Un programma per prevenire?

“Siamo andati sul posto proprio per prevenire, e continueremo a farlo per sequestrare questa legna abbandonata che poi non è solo tale. Voglio dire che accatastano di tutto. Inoltre, siamo pronti e organizzati con altre forze dell’ordine per poter arginare un fenomeno che non più di tradizione ma si sta trasformando in qualcos’altro. Siamo pronti a combatterlo. Noi ci siamo, noi ci siamo sempre”.

Sul presidio di polizia commerciale al Cep avete dei riscontri in relazione ai residenti?

“Sono gli stessi residenti e commercianti che hanno visto di buon occhio il presidio. È anche un punto di ascolto in cui il cittadino, in alcune fasce orarie, può recarsi invece che in via Manfredi. Hanno un presidio sotto casa, è molto importante”.

Quanti vigili?

“Minimo sono due unità, poi vengono implementate. Non ci dimentichiamo che siamo sempre sotto organico. Prima di fine anno arriveranno altri quattro agenti, siamo 160 e dovremmo essere un 350. Sono ragazzi che fanno tanto, i compiti della polizia locale vanno dal gattino ferito alle ecoballe, abbraccia tutto. Oggi, mentre lavoravano, un altro incidente in via Manfredi e quindi ecco una pattuglia pronta”.

Troppi incidenti a Foggia…

“Si sta diffondendo questa moda di correre a Foggia mentre le ultime segnalazioni che ho sulla mia posta certificata sono del tipo: assessore, la segnaletica! Che ci sta, ma l’implementeremo anche in altre zone con quest’ ultima variazione di bilancio. Ma ci vuole il buon senso. Abbiamo anche i monopattini truccati che sfrecciano, per dire. Certo, c’è tanto da fare ma ce la metteremo tutta, saremo instancabili”.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Novembre 2025