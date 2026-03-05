Daniela Patano e la sfida della mobilità: “Non facciamo cassa, reinvestiamo in servizi”

In un’amministrazione che sta tentando di rimettere in moto una macchina burocratica rimasta a lungo ingessata da commissariamento e dalle carenze di organico, il settore della mobilità e della sicurezza urbana resta uno dei fronti più caldi. Tra nuove assunzioni di tecnici, l’attivazione di sistemi di controllo elettronico e la complessa gestione del centro storico, l’assessora Daniela Patano fa il punto sull’attività in svolgimento.

Dalla risoluzione dell’annosa questione della toponomastica nelle zone rurali come il Salice – fondamentale non solo per il decoro, ma per la tempestività dei soccorsi – alla difesa dei dissuasori di velocità e dei photored, l’obiettivo dichiarato è duplice: ripristinare la legalità stradale e reinvestire i proventi delle sanzioni in servizi per la comunità. Si parla delle prossime sfide, del piano del traffico necessario e datato e della visione di una città che, pur tra mille difficoltà.

Assessora, la toponomastica è al centro dei suoi pensieri.

“Dopo tanti anni stiamo mettendo mano alle paline della toponomastica nella zona del Salice. Persino i mezzi di soccorso andavano per conto loro. Siamo usciti dal “salva-enti”, avevamo solo una persona addetta al settore; con l’ultimo concorso abbiamo aggiunto due funzionari e un istruttore. Abbiamo evitato anche l’affidamento a terzi: progettazione e censimento sono stati fatti dagli uffici comunali con un grande risparmio. Esternalizziamo solo l’installazione della targa e del palo.

Abbiamo avuto sollecitazioni dalle zone rurali del Salice Vecchio e Nuovo: vigili del fuoco e ambulanze adesso sanno dove andare. Stesso discorso per le borgate. Vedi l’Incoronata, dove quasi tutte le strade si chiamavano “don Orione”. Dobbiamo procedere con le nuove intitolazioni convocando la commissione creata dalla precedente amministrazione con ordinanza sindacale. Qualcuno ha chiesto di modificarla, non so se avverrà. Per fare tutto questo servivano risorse: 100mila euro con cui ora stiamo lavorando. Domani (oggi per chi legge), con la consigliera Soragnese, mi recherò all’Incoronata dove si è creato un comitato ad hoc”.

I residenti li avete sentiti?

“Non si è fatto vivo nessuno, ma alcuni hanno chiesto segnaletica anche nelle traverse private, dove però il Comune non può agire”.

Come siete arrivati ai dossi in via Santoro?

“Abbiamo fatto dei sopralluoghi: l’automobilista, quando entrava e usciva dall’orbitale, non rallentava. Non sono a norma? Qualcuno lo dice, ma non è così. Quella è zona residenziale e, come dice l’articolo 179 del Codice della Strada, il dosso deve essere accompagnato dal segnale di limite a 30 km/h, segnale che c’è. Stiamo anche riattivando una serie di strisce pedonali, con un programma partito dalle arterie principali per tutto il centro città”.

I dissuasori di velocità hanno creato molte reazioni

“Sono attivi in alcune strade e non sono autovelox. Su questo c’è una diatriba giurisprudenziale che riguarda l’omologazione. Servono a sollecitare l’automobilista ad alzare il piede dall’acceleratore”.

C’è chi dice che servano solo a “fare cassa” invece di rifare strade e potenziare l’illuminazione…

“Sì, leggo sui social ma non rispondo perché preferisco i fatti. I photored invece, a fasci laser, elevano sanzioni e sono stati collocati su viale Candelaro (incrocio via Lucera) e corso Roma (incrocio viale Ofanto). Un report del comando dei vigili ha rilevato che lì avvengono molti incidenti. Sono sempre troppo pochi, certo, ma vanno considerate le risorse: per due di questi abbiamo speso 50mila euro”.

I dissuasori sono un consiglio in una città refrattaria alle regole. Basta?

“Deve cambiare la mentalità e bisogna “toccare la tasca”. Sta girando il carro attrezzi, con i concorsi abbiamo assunto autisti (a tempo determinato, ma probabilmente li stabilizzeremo) e rimesso in moto un mezzo un po’ vetusto. Quando avremo più fondi ne compreremo uno nuovo. Lì stiamo “facendo cassa” perché in troppi parcheggiano male, stiamo diventando dei pirati alla guida. Ci sono tante cose da fare, ma dateci tempo e denaro, sono apparecchiature costose”.

La presenza dei vigili urbani in strada è molto richiesta. Come potenziarla?

“Fanno tanto e sono per strada, fanno multe, non è vero che non ci sono. È una città dove molte deleghe, inoltre, dalla segnaletica alla toponomastica, sono sempre state le “cenerentole” dell’amministrazione”.

Sono educativi questi dissuasori?

“Sì. Servono a sensibilizzare l’automobilista e fargli capire che sta entrando in un centro abitato. Non puoi mettere un vigile a ogni angolo, Foggia ha 509 km di strade. È un lavoro lungo, se inizi oggi con le strisce, finisci tra 3-4 anni”.

Rifare le strade e migliorare l’illuminazione conta altrettanto.

“L’assessore Galasso ce la sta mettendo tutta. Per l’illuminazione abbiamo ereditato il contratto con Edison e non puoi risolverlo sic et simpliciter. Foggia è diventata pericolosa. Il 6 marzo al Pacinotti terremo un evento sulla sicurezza stradale. Quando ci accusano di voler fare cassa, rispondo che quei soldi li reinvestiamo in progetti e nuove apparecchiature”.

E i monopattini che sfrecciano senza regole?

“Nella zona pedonale possono circolare rispettando i 6 km/h. A Foggia molti veicoli sono “truccati”, procedono senza casco, assicurazione o targa. Si aspetta l’obbligo dei “targhini”, per ora puoi solo fermarli”.

I pilomat di via Arpi a breve?

“Siamo pronti. Quella zona del centro storico è sempre stata pedonale ma spesso non viene rispettata. Riceviamo chiamate continue. Abbiamo già consegnato una trentina di telecomandi a chi ha autorimesse o disabili in casa. Anche la dirigenza della scuola, lì ubicata, ci sollecita. Li attiveremo a breve, credo entro il fine settimana”.

Il Piano del Traffico di Foggia è datato. A quando il nuovo?

“C’è bisogno di un’attenta valutazione. Abbiamo bisogno di funzionari e tecnici adeguati. I concorsi a riguardo, per la parte scritta, sono stati espletati, spero di poter assumere i vincitori per i primi di maggio, sto premendo per concludere le operazioni. Il piano va studiato bene, come abbiamo fatto per i photored”.

In consiglio comunale mancano i consiglieri ultimamente. Cosa ne pensa?

“Foggia ha capito che noi vogliamo lavorare. Quando mi manderanno a casa staccherò la spina e tornerò a fare l’avvocato e l’insegnante”

Qualcuno vorrebbe il suo assessorato…

“Non lo so, la sindaca deciderà dopo le consultazioni con i partiti. Non mi sono mai “sistemata” in politica, mi conoscono per l’attività di avvocato della mia famiglia e sono in aspettativa come insegnante. Non mi interessano le medagliette, ma la mia città”.

Avete avviato la macchina e ora si potrebbe interrompere?

“Da semplice cittadina mi sono trovata davanti alla macchina amministrativa, un ‘pachiderma’ da non dormirci la notte. Sarebbe un peccato”.

I consiglieri comunali sono stati ignorati?

“Non credo sia stato fatto volontariamente, ma sono comportamenti che devono essere migliorati. Se ti fanno una critica bisogna essere aperti all’interazione. Gli animi comunque si stanno placando. Io sono una fiduciaria della sindaca e fino all’ultimo respiro continuerò a svolgere il mio ruolo”.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Marzo 2026