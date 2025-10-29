Damiano David e Dove Cameron si sposano? L’anello fa sognare i fan

Attualità

(Adnkronos) – Damiano David e Dove Cameron si sposano? La cantante e attrice è stata recentemente avvistata con un anello di fidanzamento al dito, come riporta 'Tmz', mentre passeggiava tra le strade di Sydney, in Australia, a braccetto con il suo fidanzato. La notizia arriva a poche settimane dal festeggiamento del loro secondo anniversario, che potrebbe essere il giorno in cui Damiano ha fatto la proposta di matrimonio a Dove. "I due anni più belli della mia vita. Mi commuovo almeno una volta alla settimana perché la vita è diventata così bella con te al mio fianco. Ti amo in un modo che nessuna parola potrà mai descrivere. Buon anniversario amore mio", aveva scritto l'attrice in un post su Instagram del 9 ottobre. Al momento i diretti interessati non hanno commentato l'indiscrezione, nel frattempo i fan continuano a sognare. 
