Dall’Ue 45 mln per promuovere la gestione sostenibile delle foreste irlandesi

(Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato un piano irlandese da 45 milioni di euro per sostenere la gestione sostenibile delle foreste. Lo scopo del programma è supportare i proprietari terrieri nell’attuazione di una gestione forestale sostenibile dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Il governo irlandese ha previsto un investimento di 1,3 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, dal 2023 al 2027, nel programma di rimboschimento nazionale. Per il ministro irlandese dell’Agricoltura e delle Foreste, Pippa Hackett, “l’approvazione da parte della Commissione rappresenta una pietra miliare estremamente significativa nella nostra visione a lungo termine fino al 2050 per aumentare la nostra copertura forestale come parte fondamentale del Piano d’azione per il clima dello Stato. Il nuovo programma forestale da 1,3 miliardi di euro è il programma meglio finanziato e più rispettoso dell’ambiente nella storia dello Stato. È stato progettato affinché piantare alberi possa apportare benefici ai redditi agricoli, al clima, alla biodiversità, alla qualità dell’acqua, alle attività ricreative, alle economie rurali e alla produzione di legname di alta qualità da utilizzare nelle nostre case e in altri edifici del futuro”. Il programma forestale irlandese prevede l’utilizzo di tecniche per: Nell’ambito del regime, che durerà fino al 31 dicembre 2027, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette, che copriranno fino al 100% dei costi ammissibili. Il regime sarà aperto alle aziende di tutte le dimensioni del settore forestale. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2023