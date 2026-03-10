Dall’orca allo scrigno: le otto nuove emoji in arrivo su iPhone

(Adnkronos) – Apple si prepara ad aggiornare il catalogo di emoji disponibili su iPhone con l’inserimento di otto nuovi simboli nel prossimo pacchetto software, ora disponibili nella quarta beta di iOS 26.4 e prossimamente nella versione definitiva del software. La selezione include soggetti molto diversi tra loro, con un’attenzione particolare al mondo naturale e agli oggetti. Tra le aggiunte principali figurano l’orca e una frana, insieme a elementi come lo scrigno del tesoro e il trombone. Compare inoltre una figura descritta come creatura pelosa, che va ad arricchire la sezione dei personaggi e degli animali di fantasia. L'aggiornamento punta a offrire nuove opzioni per descrivere azioni e stati d'animo all'interno delle conversazioni digitali. In questo ambito si inseriscono i ballerini di danza classica e la nuvola di lotta, un simbolo che richiama lo stile grafico tipico dei fumetti. La lista viene completata dalla faccia distorta, una nuova variante delle classiche icone tonde utilizzata per esprimere confusione o alterazione. Queste novità saranno disponibili per tutti gli utenti Apple, integrate direttamente nella tastiera di sistema.

Pubblicato il 10 Marzo 2026