Dalle Bentley Reali alla Range Rover di Carlo III

(Adnkronos) – Non si parla solo di carrozze e cerimonie quando si parla della Royal Family ma anche di mobilità che da sempre rappresenta una vera e propria estensione del potere simbolico della monarchia. Le auto utilizzate dai Windsor raccontano da decenni una doppia dimensione, da un lato quelle utilizzate per la rappresentanza istituzionale e dall’altra una dimensione privata fatta soprattutto di passioni personali. Il modello più iconico resta la Bentley State Limousine, commissionata per il Giubileo d’Oro della Regina Elisabetta II. Progettata su misura, è più lunga e più alta rispetto alla Bentley Arnage, l’abitacolo è blindato e dotato di soluzioni molto tecniche ed avanzate, come ad esempio i pneumatici rinforzati in Kevlar. Un modello estremamente varo e anche iconico è la mitica Aston Martin DB6 di Carlo III, trasformata in simbolo della transizione sostenibile della monarchia. Questo modello, posseduto da oltre mezzo secolo, è stato convertito infatti per funzionare con biocarburanti derivati da scarti agricoli, incluso vino e sottoprodotti caseari. Tra i modelli di punta della Royal Family degli anni 90’ si passa anche alla cultura pop con la Principessa, ancora amatissima, come Diana Spencer che ha influenzato il mercato automobilistico con scelte personali compla sua Audi Cabriolet, guidata a Londra nel 1994 che contribuì a raddoppiare le vendite del modello e la Ford Escort RS Turbo. Tornando sulle vetture tradizionali padroneggia sicuramente la Land Rover Defender, vettura amatissima dalla Regina Elisabetta, e la Range Rover, Questi due modelli rappresentano da decenni la spina dorsale della mobilità reale, utilizzati sia per attività ufficiali sia per la vita privata nelle tenute di campagna come Balmoral. Da tutto questo emerge il fatto che la scelta delle vetture utilizzate dalla Royal Family non solo mezzi di rappresentanza o di trasferimento, ma strumenti di comunicazione dove le scelte fatte sono in grado di orientare e posizionare i vari brand automotive e l'opinione pubblica.

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Pubblicato il 8 Maggio 2026