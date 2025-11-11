Dalla suite presidenziale all’incontro con Allegri, ecco la Torino di Sinner alle Atp Finals

(Adnkronos) – Giornate di fuoco, cariche di adrenalina. Giornate scandite da allenamenti intensi e match di alto livello, ma non solo. Jannik Sinner è stato accolto da Torino con il solito calore. Il numero uno azzurro è il campione più attenzionato delle Atp Finals e si sta godendo in tutto la lunga settimana piemontese. Una festa del tennis. Tra bagni di folla, (pochi) momenti di relax e incontri con grandi colleghi del mondo dello sport. Intanto, l'alloggio. A Torino Sinner fa base nella suite presidenziale dell'Hotel Principi di Piemonte, hotel a 5 stelle. Una bomboniera da 4mila euro a notte, messa a disposizione del fuoriclasse azzurro dall'Atp, che ha il 'dovere' di garantire alti livelli di ospitalità agli 8 maestri arrivati in Piemonte per il gran finale della stagione. La suite (di 135 metri quadrati) è intitolata a Maria José, ultima regina d'Italia e – tra le varie 'coccole' – mette a disposizione dell'azzurro anche uno spazio benessere con idromassaggio e un soggiorno con bar privato. Si trova all'ultimo piano della struttura e regala a Jannik una vista panoramica da favola, per vivere il capoluogo da numero uno. La settimana, piena di tennis, è stata preceduta però anche da qualche momento di relax e distrazione. Dopo il trionfo a Parigi, Sinner è arrivato a Torino con qualche giorno d'anticipo per i primi bagni di folla e per calarsi al meglio nel clima della città. E tra impegni sportivi e di sponsor, è riuscito a dedicare qualche ora a due delle sue grandi passioni, come i motori e il golf. L'azzurro ha fatto un salto al kartodromo '45 kart indoor', a Moncalieri, poco fuori città, e poi si è divertito insieme allo staff con un po' di golf. Un amore che cresce con il tempo. Spazio anche per il calcio, visto che domenica 9 Sinner ha incontrato verso ora di pranzo anche l'allenatore del 'suo' Milan Massimiliano Allegri, al Circolo della Stampa Sporting in via Agnelli. Non lontano dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico rossonero è un grande appassionato di tennis e molti ricorderanno il virale incontro con l'azzurro nei tunnel della Inalpi Arena, proprio un anno fa. Jannik però mantiene sempre la concentrazione, con focus sul bis a Torino. Nei primi giorni del torneo è stato sempre accompagnato dall'ormai iconica 'marea' arancione, con migliaia di tifosi che hanno mostrato il loro supporto all'idolo di casa in ogni occasione. Le sue giornate scorrono tra allenamenti guidati dai consigli dei coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi e sessioni di sparring (fin qui, Jannik ha lavorato molto con il 18enne Maxim Mrva, interessante talento del tennis ceco, di cui si sentirà parlare tra un po'). Dopo il successo con Auger-Aliassime (anticipato da una chiacchierata a cena con il capitano dell'Italia di Davis Filippo Volandri), il prossimo ostacolo sulla strada del campione in carica sarà Alexander Zverev. Con un nuovo grande abbraccio dalla 'sua' Torino. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)

Pubblicato il 11 Novembre 2025