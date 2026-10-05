Dalla ricerca alla vita.Quando le biotecnologie diventano qualità della vita – Diretta 5 ottobre alle 16.30

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Le biotecnologie rappresentano oggi uno dei principali motori dell’innovazione in medicina e hanno profondamente trasformato la cura di numerose malattie, offrendo nuove prospettive terapeutiche e migliorando concretamente la qualità della vita di milioni di persone. Nelle neuropatie disimmuni, i progressi della ricerca biotecnologica hanno segnato un cambiamento decisivo. Dalle immunoglobuline derivate dal plasma umano, frutto di una filiera che unisce il valore della donazione all’eccellenza delle tecnologie di produzione, fino allo sviluppo di nuove terapie biologiche basate su meccanismi d’azione innovativi, le biotecnologie hanno ampliato le opportunità di trattamento e continuano ad alimentare il progresso scientifico. L’innovazione non consiste semplicemente nell’introdurre nuove terapie, ma nel mettere a disposizione di medici e pazienti un numero crescente di opzioni terapeutiche, capaci di rispondere in modo sempre più appropriato alle caratteristiche cliniche e ai bisogni individuali di ogni persona. È questa la direzione di una medicina moderna: più personalizzata, più efficace e sempre più orientata alla qualità della vita. In occasione della Settimana Europea delle Biotecnologie 2026, CIDP Italia APS promuove il webinar “Dalla ricerca alla vita – Quando le biotecnologie diventano qualità della vita”, con l’obiettivo di raccontare il valore della ricerca biotecnologica attraverso il contributo di tutti gli attori che rendono possibile l’innovazione: le persone che convivono con una neuropatia disimmune, la comunità scientifica e le aziende che investono nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche. Il webinar vuole offrire una narrazione autorevole e accessibile del percorso che porta un’idea scientifica a diventare una concreta opportunità di cura. Un percorso che nasce nei laboratori di ricerca, si sviluppa grazie all’innovazione biotecnologica, si traduce in nuove possibilità terapeutiche e trova il suo significato più autentico nella vita quotidiana delle persone. Attraverso il punto di vista dei pazienti, l’esperienza clinica, il racconto del valore della filiera del plasma e la presentazione delle più recenti innovazioni biotecnologiche, l’iniziativa intende promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo strategico delle biotecnologie per la salute, favorendo il dialogo tra cittadini, professionisti sanitari, istituzioni e industria. Per CIDP Italia APS, parlare di biotecnologie significa parlare di persone. Significa raccontare come ricerca, solidarietà, competenze scientifiche e innovazione possano convergere in un obiettivo comune: garantire alle persone con neuropatie disimmuni cure sempre più efficaci, percorsi assistenziali sempre più personalizzati e una migliore qualità della vita. Conduce: Corrado De Rossi Re, Direttore di Sanità Informazione Relatori: Roberto Carretto, Vicepresidente CIDP Italia APS Fiore Manganelli, Presidente ASNP Silvia Rossi, Direttore Medico Argenx Luca Gentile, Direttore delle Relazioni Esterne Takeda Itali

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Pubblicato il 5 Ottobre 2026