Dalla Regione tre nuovi bandi per lavoro e formazione

Sono tre i nuovi avvisi pubblici, prossimi alla pubblicazione, voluti dalla Regione Puglia per sostenere il mondo del lavoro. Le misure sono state presentate dall’assessore regionale al Lavoro e formazione, Sebastiano Leo,

al partenariato economico e sociale al fine di condividerne l’impianto e apportare eventuali miglioramenti. I tre nuovi avvisi, finanziati con 45 milioni di euro da fondi Fesr-Fse, sono: Pass Laureati 2025, destinato ai giovani laureati pugliesi per supportare l’accesso a percorsi di alta formazione; la nuova

edizione di Punti Cardinali, mirato a rafforzare il sistema di orientamento professionale e formativo; Cig 2025, avviso per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e a rischio espulsione dal mercato del lavoro. “Con questi avvisi – ha spiegato Leo – intendiamo offrire un

sostegno concreto ai cittadini pugliesi in tutte le fasi della loro vita professionale, dai neolaureati che vogliono specializzarsi ulteriormente, alle persone che grazie all’orientamento cercano nuove opportunità di inserimento lavorativo, fino a coloro che sono coinvolti in situazioni di crisi aziendale”. “Si tratta – ha aggiunto – di bandi diversi tra loro, ma che condividono una filosofia di fondo con tutti gli altri avvisi e programmi che abbiamo promosso in questi dieci anni di assessorato: offrire un sostegno concreto e garantire pari opportunità a tutti i cittadini pugliesi in ciascuna fase della loro vita, dall’educazione alla formazione, dall’inserimento lavorativo alla salvaguardia occupazionale”. Leo ha ricordato i dati sull’occupazione rilevati da Istat nell’ultimo monitoraggio e che fanno segnare alla Puglia un tasso di disoccupazione pari al 9,3%. “Non frutto del caso – conclude l’assessore – ma del lavoro svolto in questi anni”.



Pubblicato il 21 Marzo 2025