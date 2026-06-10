Dalla Regione Puglia 25 mln per potenziare i pronto soccorso

La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri un provvedimento per destinare 25,4 milioni di euro al potenziamento della rete di emergenza urgenza delle strutture di pronto soccorso di Asl, Aziende ospedaliere universitarie ed Enti ecclesiastici. Lo comunica la Regione, che spiega come 21,4 milioni “saranno destinati alle Asl e Aziende Ospedaliere Universitarie e 4 milioni di euro agli Enti ecclesiastici”. “Gli interventi – spiega l’assessore alla Sanita’ Donato Pentassuglia – serviranno a rendere piu’ funzionali i pronto soccorso sia per i pazienti sia che per gli operatori sanitari che ci lavorano. I nuovi posti letto, ad esempio, serviranno a evitare le attese in barella ea stabilizzare i pazienti in luoghi confortevoli. Cosi’ come la dotazione tecnologica, che e’ indispensabile per essere al passo con la sanita’ digitale. Infine, non abbiamo accentrato le risorse sui grandi ospedali, ma abbiamo lavorato su tutta la rete per garantire assistenza e cure migliori in tutta la Puglia”. Come spiega sempre la Regione, gli interventi previsti e già in corso di esecuzione riguardano la rifunzionalizzazione del pronto soccorso del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari; la ristrutturazione e riorganizzazione dei percorsi di pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Castellaneta; l’implementazione di nuove tecnologie strumentali e di laboratorio dei pronto soccorso di Scorrano, del Vito Fazzi di Lecce, di Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli e dell’ospedale Giannuzzi di Manduria. Tra gli interventi da realizzare, invece, l’adeguamento di medicina/chirurgia d’urgenza e triage del pronto soccorso del Fazzi; ristrutturazione/ampliamento del pronto soccorso e medicina d’urgenza del Perrino di Brindisi, dei presidi ospedalieri Camberlingo di Francavilla Fontana e di Ostuni; il potenziamento tecnologico e l’ottimizzazione dei percorsi rete di emergenza urgenza del Policlinico Riuniti Foggia ; la rifunzionalizzazione del pronto soccorso Cerignola e l’istituzione di posti letto di medicina d’urgenza. La Regione spiega che ci sono anche altri lavori in fase di istruttoria, mentre per quanto riguarda gli enti ecclesiastici gli interventi riguarderanno Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, il Panico di Tricase e il Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le somme stanziate sono a valere sui fondi europei FESR FSE+ Azione 8.5 e sui fondi FSC previsti nell’Accordo di Coesione.





Pubblicato il 10 Giugno 2026