Dalla Regione oltre 2,2 mln per terzo settore

Oltre 2,2 milioni di euro per sostenere le attività del Terzo settore in Puglia. Si è svolta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del terzo bando di ‘PugliaCapitaleSociale 3.0′, che si chiuderà il prossimo 7 marzo. L’ avviso, che prevede una dotazione finanziaria di oltre 2,2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere agli 11 milioni già programmati dalla fine del 2021 fino ad oggi, ha l’obiettivo di sostenere, in tutto il territorio pugliese, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo settore. Il nuovo avviso è destinato a soggetti del Terzo settore che non hanno ricevuto finanziamenti nelle precedenti finestre temporali. Ciascun progetto avrà una durata massima di 12 mesi e potrà ricevere un contributo finanziario regionale massimo di 40mila euro con una quota di finanziamento regionale massima del 90% del costo totale ammissibile del progetto approvato. “Ringrazio le associazioni – dichiara l’assessora al Welfare, Rosa Barone – che con la loro testimonianza hanno evidenziato come le nostre misure possano e riescano a trasformarsi in realtà a beneficio dei nostri territori così come rivolgo il mio grazie a tutte le associazioni che hanno colto con grande entusiasmo il bando Pcs 3.0 con progetti innovativi e lungimiranti”. “In poco più di un anno abbiamo investito oltre 13 milioni di euro e ciò rappresenta per noi – conclude – un grandissimo traguardo essendo la cifra più alta stanziata dalla Regione Puglia per il terzo settore”.

