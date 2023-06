Dalla Regione 375mila euro per finanziare gli oratori

Firmato un protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia della CEI che stanzia 375mila euro per “incentivare l’attuazione di iniziative innovative e sperimentali da parte degli oratori e sostenere attività socio-educative e di animazione sociale che contribuiscano al contrasto del fenomeno del bullismo, della devianza minorile, di fenomeni di discriminazione e di marginalità sociale dei minori”. L’accordo è stato firmato ieri mattina dall’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone e da monsignor Leonardo D’Ascenzo, in qualità di vescovo delegato per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Pugliese. “Abbiamo voluto rinnovare – dichiara Barone – il protocollo con Regione Ecclesiastica Puglia della CEI, puntando, di intesa, sulla diffusione di attività culturali finalizzate a diventare veicolo educativo di integrazione e interazione, oltre che stimolo per lo sviluppo delle capacità artistiche di ragazze e ragazzi che frequentano gli oratori.

Crediamo fortemente che iniziative come questa possano favorire la promozione, il sostegno e il supporto alle famiglie, ai giovani, alle persone con disabilità, nell’ottica di una armonica e totale inclusione sociale”. “Come Regione Ecclesiastica Puglia, insieme con la Regione Puglia – afferma monsignor D’Ascenzo – condividiamo un obiettivo e un servizio molto importante a beneficio dei ragazzi”.



Pubblicato il 9 Giugno 2023